POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gartenhausbrand

Allmersbach im Tal: Gartenhausbrand

Am Samstag gegen 12:10 Uhr kam es zum Brand einer Gartenhütte auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Schorndorfer Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte nahezu in Vollbrand. Einige Bäume neben der Hütte gerieten ebenfalls in Brand. Die Feuerwehr Allmersbach im Tal war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Löscheinsatz und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 10.000 Euro belaufen. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

