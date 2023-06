Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressebericht neu - Stand 11:00 Uhr

Aalen (ots)

Michelbach an der Bilz: Abfallcontainer abgebrannt

Am Sonntagmorgen, gegen 08:46 Uhr, kam es zum Brand eines Abfallcontainers auf dem Areal einer Firma in der Industriestraße in Michelbach. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch ein neben dem Container stehender Anhänger beschädigt. Weshalb es zum Brandausbruch an dem, mit Plastikmüll beladenen Abfallcontainer kam, ist derzeit unklar. Eine Selbstentzündung konnte die vor Ort befindliche Feuerwehr Michelbach ausschließen. Diese war mit insgesamt 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort im Löscheinsatz. Der Sachschaden dürfte bei etwa 10000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell