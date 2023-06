Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 03.06.2023 um 23:00 Uhr ein 16-Jähriger aus Neustadt/W. in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W., als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass das Kleinkraftrad im letzten Jahr durch einen Diebstahl abhandengekommen war. Der 16-Jährige, welcher nicht Halter des Fahrzeuges war, wurde schließlich durch einen Erziehungsberechtigten vor Ort abgeholt. Nun erwarten den Fahrer, sowie den 18-jährigen Halter, welcher ein Bekannter des Fahrers war, jeweils Strafverfahren.

