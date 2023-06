Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern, am 02.06.2023, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der L516 zwischen Neustadt/Weinstraße und Maikammer zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jähriger PKW-Fahrerin befuhr die L516 in Fahrtrichtung Maikammer und bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender 48-jähriger PKW-Fahrer nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Hierzu verringerte der Vorausfahrende seine Geschwindigkeit und blinkte nach links. Die Hinterherfahrende konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit ihrem PKW auf den Vorausfahrenden auf. Der 48-jährige verletzte sich leicht, musste jedoch nicht durch den Rettungsdienst behandelt werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Gegen die 21-jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell