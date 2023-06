Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schlägerei auf Supermarktparkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern, am 02.06.2023, gegen 21:10 Uhr, kam es zu einer Schlägerei auf einem Supermarktparkplatz in der Talstraße in Neustadt/Weinstraße. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde eine Schlägerei zwischen etwa 10 Personen gemeldet. Obwohl der Supermarktparkplatz unverzüglich von mehreren Streifenwägen angefahren wurde, konnte vor Ort lediglich der Geschädigte und dessen Bekannten angetroffen werden. Der 22-jährige Geschädigte hatte eine Kopfplatzwunde und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Personengruppe um den Geschädigten, sowie der Geschädigte selbst, konnten nur wenige Angaben zum Tatgeschehen machen. Eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen liegt noch nicht vor. Zeugen, welche Angaben zum Tatablauf und zu den Tatverdächtigten machen können werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle unter 06321 854-0 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

