Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Altleiningen - Verkehrsunfall mit Personenschaden, Fahrzeuge erheblich beschädigt

Altleiningen (ots)

Am Freitag, den 02.06.2023 gegen 13:30 Uhr, kam es auf der L520 zwischen Altleiningen und Carlsberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Der 83-Jährige Fahrer eines PKWs - Fabrikat Honda - befuhr dabei die L520 von Altleiningen in Richtung Carlsberg. Vor ihm fuhr ein Renault Transporter in gleicher Richtung. Der Transporter verlangsamte und bog nach rechts in die Villastraße ab. Der dahinter befindliche 83-jährige Fahrer des PKWs bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr dem Transporter auf. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge drehte sich der Transporter und wurde dabei erheblich beschädigt. Am PKW des 83-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrer selbst erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen am Brustkorb und an seiner rechten Hand. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird durch die Polizei auf insgesamt ca. 17.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell