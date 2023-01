Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (erb). In der Zeit vom 04.01.2023, 12:00 Uhr, bis zum 09.01.2023, 11:05 Uhr, wurde versucht, in einen Kindergarten in der Martin-Luther-Straße in 31162 Bad Salzdetfurth einzubrechen. Durch eine Mitarbeiterin wurden an vier Terrassentüren Hebelspuren aufgefunden; anschließend alarmierte sie die Polizei. Offensichtlich gelang es der Täterschaft nicht, in das Objekt einzudringen, sodass kein Diebesgut erlangt wurde.

Das zuständige Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nach Personen, die im Tatzeitraum verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. Hinweisgeber können sich telefonisch unter der Nummer 05063/9010 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell