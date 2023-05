Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubt gefeiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ungebetene Gäste verursachten einen Sachschaden in Döbritschen im Saale-Holzland-Kreis. Auch ließen diese ihren Müll zurück. Im Zeitraum zwischen dem 1. und 9. Mai begaben sich Unbekannte, ohne Erlaubnis des Besitzers, in einen Garten. Hier entfachten sie ein Lagerfeuer und konsumierten alkoholische Getränke. Augenscheinlich durch die Hitzewirkung des Feuers wurde ein Stuhl beschädigt. Noch vor Verlassen des Grundstücks eigneten sich die Personen eine Wildkamera widerrechtlich an. Die leeren Flaschen ließen sie vor Ort zurück. Nachdem der Gartenbesitzer den Sachverhalt am gestrigen Tag bekannt machte, wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell