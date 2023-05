LPI-J: Streit eskalierte

Jena (ots) - Mit 1,74 Promille unterwegs war am Freitag, kurz nach drei Uhr, ein 24-jähriger Radfahrer. Die Beamten kontrollierten diesen am Johannisplatz. Die alkoholisierte Spritztour hat nun strafrechtliche Konsequenzen. Überdies erfolgte eine Blutentnahme. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

mehr