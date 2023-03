Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelecfahrer weicht unbekannter Pkw-Fahrerin aus - Unfallzeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagmittag (30.03., 13.15 Uhr) konnte ein Pedelecfahrer an der Einmündung Ringstraße/ Dianalust einen Unfall mit einer unbekannten Pkw-Fahrerin verhindern. Den Angaben nach befuhr der 44-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Pedelec die Ringstraße, als eine unbekannte Fahrerin eines roten Pkw Kombi aus der Straße Dianalust in die Ringstraße einbog. Durch ein Ausweichen verhinderte der Pedelecfahrer eine Kollision. Hierbei verletzte sich der 44-Jährige leicht. Die Pkw-Fahrerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der Beschreibung nach war die Fahrerin etwa 40 - 45 Jahre alt und hatte blonde Haare.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Unfallsituation oder der Fahrerin des roten Pkw Kombi machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell