POL-E: Essen: 78-jährige Marlis B. aus Essen-Stadtwald vermisst - Folgemeldung - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: Am 2. Juni wurde einem 75-Jährigen unbemerkt die Geldbörse aus seiner Gesäßtasche durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Essener hielt sich im Allee-Center auf und nutzte seine EC-Karte letztmalig gegen 16:00 Uhr. Am Abend fiel ihm zu Hause der Diebstahl seiner Geldbörse auf, in der sich neben der Bankkarte weitere ...

