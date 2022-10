Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter Täter stiehlt Geldbörse aus Hosentasche - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord:

Am 2. Juni wurde einem 75-Jährigen unbemerkt die Geldbörse aus seiner Gesäßtasche durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Essener hielt sich im Allee-Center auf und nutzte seine EC-Karte letztmalig gegen 16:00 Uhr. Am Abend fiel ihm zu Hause der Diebstahl seiner Geldbörse auf, in der sich neben der Bankkarte weitere Ausweisdokumente und Bargeld befanden.

Am gleichen Tag betrat der mutmaßliche Täter eine Sparkassenfiliale und hob unbefugt eine vierstellige Bargeldsumme mit der entwendeten EC-Karte ab.

Der Polizei liegen Lichtbilder des mutmaßlichen Täters vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigeben sind. Dieses finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/89307

Zeugen, die Angaben zu der Identität oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./ViV

