LPI-J: Zu viel fürs Fahrrad

Jena (ots) - Nach aktuellen Erkenntnissen unbegründet geschlagen wurde Freitagmorgen, kurz vor drei Uhr, ein 40-jähriger Mann in Jena. Dieser hielt sich vor einem Imbiss in der Johannisstraße auf, als eine unbekannte männliche Person an ihn herantrat. Dieser schlug ihn dann unvermittelt zwei Mal mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich danach rasch vom Tatort. Trotz der sofortigen Fahndung konnte der Schläger unerkannt entkommen. Der 40-Jährige musste mit ...

