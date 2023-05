LPI-J: Fahrrad Diebstahl auf Kaufland Parkplatz

Apolda (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 10.05.2023 und dem 11.05.2023 fanden zwei weitere Einbruchsversuche in der Schulbergstraße und am Heidenberg in Apolda statt. Unbekannte versuchten wieder die Hauseingangstüren aufzuhebeln. Auch diesmal blieb es beim Versuch und die unbekannten Täter gelangten nicht in die Häuser. Mit einem unbekannten Werkzeug beschädigten Sie die Hauseingangstüren, weshalb insgesamt ein ...

