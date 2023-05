Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebespärchen gestellt

Jena (ots)

Ein Diebespärchen (19, männlich und 32, weiblich) stellen konnte Beamte am Donnerstagnachmittag am Salvador-Allende-Platz. Zuvor konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes beobachten, wie die Zwei mehrere Lebensmittel in Taschen verstauten. An der Kasse jedoch bezahlten diese nur geringe Waren und entfernten sich vorerst aus dem Markt. Vor dem Geschäft konnten die zwei Langfinger dann, mit ihrer Beute im Wert von über 400,- Euro, gestellt und folglich bekannt gemacht werden. Anstatt der Waren nahmen sie eine Anzeige mit nach Hause.

