POL-FR: Stühlingen: Lkw beschädigt Regenrinne an Einkaufsmarkt und flüchtet - unbekannter Zeuge gesucht!

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, 04.10.2022, sind in Bad Säckingen bei einem Verkehrsunfall drei Autos zusammengestoßen, zwei Personen wurden verletzt. Gegen 16:00 Uhr war eine 58 Jahre alte Peugeot-Fahrerin beim Queren der Kreuzung Schulhaus-/Schillerstraße mit einem vorfahrtsberechtigten VW zusammengestoßen. Der VW prallte in die Seite des Peugeot, so dass ...

mehr