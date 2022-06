Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Friesenheimer Insel: LKW kippt in Kurve um und verursacht mehr als 50.000 Euro Schaden

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 04 Uhr kippte ein LKW mit seinem voll beladenen Anhänger in der Rudolph-Diesel-Straße um und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Der Fahrer des LKWs wollte von einem Firmengelände nach links auf die Rudolph-Diesel-Straße auffahren, als der Anhänger aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schwanken geriet und kippte. Hierbei beschädigte er zwei am Straßenrand geparkte Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Ein Abschleppunternehmen musste den umgekippten Sattelauflieger aufrichten und abschleppen.

