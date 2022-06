Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Linienbus reißt Ampel aus Verankerung

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag gegen 14 Uhr kam der Fahrer eines Linienbusses in der Eppelheimer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Ampel und riss diese aus der Verankerung. In Folge des Schadens kam es zu einem Totalausfall der Ampeln im Kreuzungsbereich der Eppelheimer Straße und des Kurpfalzrings, weshalb der Verkehr durch die Verkehrspolizei geregelt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

