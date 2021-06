Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (09.06.2021), gegen 18:50 Uhr, soll ein Autofahrer eine 23-jährige Fußgängerin bei einem Unfall in der Prager Straße leicht verletzt haben. Der Autofahrer habe die Fußgängerin beim Rückwärtsfahren touchiert. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Die 23-Jährige konnte sich das Kennzeichen notieren und meldete den Unfall bei der Polizei. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern derzeit noch an.

