POL-WL: Motorroller entwendet und wieder abgestellt ++ Seevetal/Meckelfeld - Gegen vorbeifahrendes Auto gelaufen

Motorroller entwendet und wieder abgestellt

Am Donnerstag (18.2.2021), gegen 10:00 Uhr, wurde der Polizei ein mutmaßlich entwendeter Motorroller gemeldet, der auf einem Fußweg an der Straße Waldgarten wieder aufgefunden worden sei. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer stellte sich heraus, dass Unbekannte den Roller in der Zeit zwischen dem 17. Februar, 5:00 Uhr, und dem Auffindezeitpunkt von einem Grundstück an der Königsberger Straße entwendet hatten. Dazu hatten sie das Vorderradschloss aufgebrochen.

Warum die Täter den Roller nach wenigen hundert Metern wieder abstellten, ist noch unklar. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Gegen vorbeifahrendes Auto gelaufen

Eine 49-jährige Frau ist am Donnerstag (18.2.2021), gegen 11:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Glüsinger Straße verletzt worden. Die Frau wollte im dichten Verkehr die Fahrbahn überqueren und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den passierenden Pkw eines 79-jährigen Mannes. Sie lief gegen die rechte Fahrzeugseite des noch fahrenden PKW und stürzte zu Boden. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

