Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sachbeschädigung in öffentlichem WC

Jesteburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 12. Und 15. Februar 2021, haben Unbekannte die öffentliche Toilette in der "Lisa-Kate" an der Hauptstraße beschädigt. Die Täter hatten den Toilettenraum betreten und zunächst versucht, von dort in die benachbarten Räumlichkeiten des derzeit ungenutzten Kiosks einzudringen. Als das nicht gelang, beschädigten sie die Einrichtung des Toilettenraums. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Jesteburg unter der Telefonnummer 04183 778550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell