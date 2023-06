POL-F: 230613 - 0687 Frankfurt - Bornheim: Senior ausgeraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (lo) Am Montagmorgen (12. Juni 2023) gegen 09.10 Uhr sprach eine Frau in der Straße "Im Sperber" die 73-jährige Geschädigte an und erkundigte sich nach dem nächsten Supermarkt. Im weiteren Verlauf legte die Unbekannte der älteren Dame ein Kleidungsstück um, lenkte sie dadurch ab und nahm ihr unbemerkt die um den Hals getragene Goldkette ab. Mit der Halskette flüchtete die Täterin zu Fuß in ...

mehr