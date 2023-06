POL-F: 230613 - 0686 Frankfurt - Bergen - Enkheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots) - (th) Am Montagmittag (13. Juni 2023) kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr. Die unbekannte Tatverdächtige sprach den 60-jährigen Geschädigten im Bereich der Westendstraße an. Im Verlauf des Gesprächs entwendete sie seine Armbanduhr, welche er am linken Handgelenk trug, und entfernte sich in Richtung Westendplatz. ...

