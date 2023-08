Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Telefonbetrug - Tatverdächtigen festgenommen

Nach einem Telefonbetrug am 18.07.23, bei dem nach dem bisherigen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen der 89-jährigen Geschädigten ein Vermögensschaden von über 12.000 Euro entstanden ist, konnte zwischenzeitlich ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Die Frau war seinerzeit mit der Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten kontaktiert worden und hatte daraufhin in Friedrichshafen EC-Karte mit PIN und Wertgegenstände an einen Abholer übergeben. Im Rahmen der Ermittlungen konnte zwischenzeitlich ein 47-jähriger als dringend tatverdächtig identifiziert werden. Er wurde nur zwei Tage nach dem Fall in Friedrichshafen in Bayern bei der Geldübergabe in einem gleichgelagerten Delikt von der Polizei auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Friedrichshafen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 53 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr in der Gutastraße zugezogen. Ein 64-jähriger VW-Fahrer fuhr an einer unübersichtlichen Stelle von einem Grundstück auf die Straße und nahm dabei dem Zweiradfahrer die Vorfahrt. Der 53-Jährige bremste stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und stürzte. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Tettnang

Unerlaubtes Wendemanöver - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 333. Ein 36 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr von Tettnang kommend in Richtung Kau. An einer Bushaltestelle auf Höhe Bürgermoos bemerkte er, dass er falsch unterwegs war, bremste abrupt ab und versuchte verbotenerweise auf der Straße zu wenden. Eine nachfolgende VW-Fahrerin konnte angesichts des Fahrmanövers nicht mehr entscheidend reagieren, sodass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Meersburg

Sattelzug-Lenker fährt nach Unfall weiter

Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstag nach einem Verkehrsunfall in der Immengasse einfach weiterfahren. Ein Passant wurde gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz bei Stockach auf den erheblich beschädigten Sattelzug aufmerksam und kontaktierte die Polizei. Die Beamten trafen den deformierten Auflieger sowie den verantwortlichen Fahrer an. Zum Unfallhergang konnte der aus dem Ausland kommende ortsunkundige 59-Jährige jedoch nur sagen, dass er zwischen Lindau und Stockach eine Baustelle umfahren musste und er mutmaßlich in einer Unterführung eine Brücke touchiert habe. Die Ermittler wurden auf der Suche nach der Unfallstelle in Oberuhldingen fündig. Sie stellten neben der beschädigten Brücke auch ein Teil der Lkw-Plane fest. Der Lastwagen war derart in Mitleidenschaft gezogen, dass die Polizisten dem 59-Jährigen aus Verkehrssicherheitsgründen die Weiterfahrt untersagten. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 15.000 Euro, an der Brücke auf rund 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein.

Frickingen

Vorfahrtsunfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der L 200 wurden zwei Personen verletzt. Eine 68 Jahre alte Mercedes-SUV-Lenkerin fuhr von der Linzgaustraße auf die Landesstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines in Richtung Hattenweiler fahrenden 57 Jahre alten E-Klasse-Fahrers. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision wobei sich zwei Mitfahrer des 57-Jährigen nicht unerhebliche Verletzungen zuzogen und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

Markdorf

Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Nach einem versuchten Einbruch am Dienstag zwischen 8 Uhr und 19 Uhr an einem Wohnhaus in der Straße "Zum Storchenblick" ermittelt der Polizeiposten Markdorf und bittet um Hinweise. Unbekannte zerstörten den Bewegungsmelder vor der Eingangstüre, scheiterten aber offenbar beim Versuch die Türe gewaltsam zu öffnen und flüchteten unverrichteter Dinge. Zeugen, die insbesondere zwischen 12.15 Uhr und 14 Uhr in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 an die Polizei zu wenden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfallflüchtiger offenbar alkoholisiert

Mit einer Strafanzeige muss ein 79-jähriger Mann rechnen, nachdem er im Verdacht steht, am späten Mittwochabend im Bereich Oberuhldingen alkoholisiert eine Unfallflucht begangen zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete wie der Mann mit seinem Pkw den Spiegel eines geparkten Fahrzeugs streifte und notierte sich dessen Kennzeichen. Als die zwischenzeitlich verständigten Beamten den 79-jährigen Unfallverursacher kurze Zeit später zuhause antrafen, war dieser erheblich alkoholisiert. Eine Atemalkoholmessung ergab rund 1,5 Promille, weshalb der Senior die Ermittler in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben musste. Darüber hinaus musste er seinen Führerschein abgeben.

Owingen

E-Bikes aus Fahrradschuppen gestohlen

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen kurz vor 4 Uhr zwei hochwertige E-Bikes aus einem Fahrradschuppen in der Linzgaustraße gestohlen. Bei den Rädern handelte es sich um vollgefederte Mountainbikes der Marke Ghost ASX sowie Cube Stereo Hybrid im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Einer der Diebe hatte den bisherigen Ermittlungen zufolge dunkle kurze Haare und trug zur Tatzeit einen roten Kapuzenpullover, eine dunkle kurze Hose sowie graue Schuhe mit Reflektorstreifen. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib der E-Bikes unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

