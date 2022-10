Polizei Düren

POL-DN: Verkehrskontrolle endet in Verfolgungsjagd

Dürboslar/Aldenhoven (ots)

Am Mittwoch (26.10.2022) kam es gegen 03:00 Uhr zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei zwischen Dürboslar und Aldenhoven. Auslöser hierfür war eine versuchte Verkehrskontrolle. Die Flucht des Fahrers endete mit einem Unfall.

Der 31-jährige Autofahrer aus Alsdorf war den Beamten der Polizei im Bereich Dürboslar aufgefallen. Als sie ihn durch entsprechende Anhaltezeichen stoppen wollten, flüchtete der Alsdorfer. Er beschleunigte noch in der Ortschaft auf mehr als 100 km/h und fuhr dann über die B56 in Richtung Aldenhoven. In Aldenhoven selbst kam der Fahrer schließlich durch einen Unfall zum Stillstand: Er kollidierte in einer Sackgasse mit Begrenzungssteinen. Der Mann aus Alsdorf wurde vorläufig festgenommen. Er stand während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stellten die Beamten der Polizei in seinem Wagen weitere Betäubungsmittel sowie mehrere als gestohlen gemeldete Fahrzeugscheine und Aufbruchswerkzeug sicher. Die Ermittlungen laufen.

