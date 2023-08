Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hettingen

Simson-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Wohl aus Unachtsamkeit ist am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein 29 Jahre alter Simson-Fahrer auf der B 32 zwischen Gammertingen und Hettingen von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer des Motorrollers streife eine Leitplanke, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sigmaringen

Verkehrskontrollen

Weil sie ohne Gurt unterwegs waren oder während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten, müssen mehrere Autofahrer mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige und einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen hatten am Mittwochvormittag in der Landesbahnstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei bei einem Dutzend Verkehrsteilnehmer Verstöße festgestellt.

Sigmaringen / Leibertingen

Hochwertige Landmaschinenteile gestohlen

Auf hochwertige Landmaschinenteile haben es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Bäumlehof in Leibertingen und im Bereich Christelhof in Laiz in Maschinenhallen und landwirtschaftliche Maschinen eingebrochen sind. Die Täter bauten unter anderem Displays und elektronische Teile von Traktoren und Häckslern aus und richteten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten nehmen der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 und das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07541/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot kommen auf einen Mercedes-Fahrer zu, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwochabend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Lindenstraße gestoppt haben. Der Senior überschritt bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit den gesetzlichen Grenzwert für Alkohol und pustete bei einem Alkoholvortest über 0,5 Promille. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten.

Pfullendorf

Polizei wird zu Streitigkeit gerufen - Mann leistet Widerstand

Zu einer Streitigkeit sind Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Mittwochvormittag in ein Mehrfamilienhaus in der Ambrosstraße ausgerückt. Im Rahmen der Abklärungen, was vorgefallen ist, wollte ein 46-Jähriger seine Wohnungstüre wieder schließen und leistete im weiteren Verlauf Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte, sodass er nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen muss. Nach einem Gespräch mit dem weiteren Bewohner der Wohnung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell