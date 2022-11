Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallfluchten in Elze und Mehle

Hildesheim (ots)

(fkl)

Verkehrsunfallflucht in Mehle

Am Mittwoch, dem 23.11.2022 kam es zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr in der Altenbekener Straße 2 in 31008 Elze OT Mehle zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der parkende Pkw der Geschädigten auf einem Parkplatz beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Elze

Zwischen Samstag, dem 19.11.2022 00:00 Uhr und Mittwoch, dem 23.11.2022 09:40 Uhr kam es in der Gerberstraße in 31008 Elze auf Höhe der Hausnummer 6 zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde der am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw der Geschädigten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/ 9303 0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell