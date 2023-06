POL-H: Erfolgreicher gemeinsamer Zivileinsatz der Bundes- und Landespolizei in der hannoverschen Innenstadt

Hannover (ots) - Seit Mittwochnachmittag, 21.06.2023, hat die Polizei Hannover nach einem vermissten Senior aus einem Pflegeheim in der Calenberger Neustadt öffentlich gefahndet. Am Abend konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung den Mann im Stadtgebiet aufgreifen und zurück in die Pflegeeinrichtung bringen, aus der er Stunden zuvor verschwunden war. Dem Mann ging es ...

