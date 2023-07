Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht geklärt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 14:50 Uhr, wurden Hausbesitzer eines Anwesens in der Friedensstraße durch einen lauten Knall hellhörig und gingen vor ihr Anwesen. Dort konnten sie feststellen, dass ein 25-jähriger Schifferstadter mit seinem Fahrzeug gegen die Hauswand der 68-jährigen Besitzerin gefahren war. Darauf angesprochen entfernte sich der Unfallverursacher zunächst von der Unfallstelle, um kurze Zeit später wieder vor Ort zu erscheinen. Auch gegenüber den eingesetzten Beamten zeigte sich der 25-jährige uneinsichtig und provokant. Den 25-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Da er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen rasant und ohne angelegten Sicherheitsgurt davonfuhr, erwartet ihn nun noch ein weiteres Ordnungswidrigkeitsverfahren. Am Haus der Geschädigten entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

