POL-PDLU: Mann am Steuer eingeschlafen

Frankenthal (ots) - Am frühen Morgen des 16.07.2023, gegen 04:00 Uhr, kam es in einer Bar in der Mühlstraße in Frankenthal zwischen mehreren Personen zum Streit. Dabei wurde ein 20-jähriger Geschädigter aus Ludwigshafen von einem anfangs unbekannten Täter zu Boden geschlagen. Anschließend wurde der 20-Jährige von mehreren Personen sowohl geschlagen, als auch getreten. Bei dem Versuch dem Geschädigten zu helfen ...

