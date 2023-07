Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach medizinischem Notfall in Standsteinmauer gefahren

Speyer (ots)

Am 17.07.2023 gegen 06:06 Uhr befuhr ein 38-Jähriger Mann mit seinem PKW die Fahrbahn des Bartholomäus-Welz-Platzes in Fahrtrichtung Schützenstraße. An der Kreuzung fuhr er aufgrund eines medizinischen Notfalls ungebremst über die Fahrbahn der Gilgenstraße und kollidierte mit der dortigen Sandsteinmauer eines dortigen Kindergartens. Die massive Sandsteinmauer wurde im Bereich des Zusammenstoßes komplett zerstört. Die Airbags lösten aus und der Fahrer musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die Kreuzung bis 07:10 Uhr gesperrt.

