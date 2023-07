POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Ölspur

Frankenthal (ots) - In der Nacht vom 13.07.2023 auf den 14.07.2023, gegen 00:30 Uhr, machten sich 3 unbekannte Täter an dem Snackautomaten einer Waschanlage in der Adam-Opel-Straße in Frankenthal zu schaffen. Zunächst beschädigten sie den Automaten mit Hilfe von Werkzeugen, sowie körperlicher Gewalt. Anschließend entwendeten sie einen Großteil des Inhalts. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion ...

