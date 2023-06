Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Unfälle mit schwerverletzten Radfahrern in Bochum

Bochum, Duisburg (ots)

Zwei Unfälle mit schwerverletzten Radfahrern haben sich am Dienstag, 27. Juni, in Bochum ereignet.

Gegen 10.10 Uhr war ein 21-jähriger Pedelecfahrer aus Bochum auf der Schattbachstraße in Richtung Hustadtring unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer (29, aus Bochum), der vom Hustadtring aus in den Kreisverkehr einfuhr und nach eigenen Angaben dabei von der Sonne geblendet wurde. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Duisburg fuhr zu dieser Zeit auf der Karl-Wagener-Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 51 einer vorausfahrenden Pedelecfahrerin (62, aus Bochum) auffuhr. Während die 62-Jährige lediglich ins Straucheln kam, stürzte der 61-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, wegen derer er jetzt stationär im Krankenhaus behandelt wird.

