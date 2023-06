POL-BO: Autotür ausgewichen: Radfahrerin (66) wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Alleinunfall am Montagmorgen, 26. Juni, in Weitmar wurde ein 80-jähriger Pedelecfahrer aus Bochum schwer verletzt. Der Senior befuhr mit seinem Rad gegen 0.45 Uhr die Hauerstraße in Richtung Sandfuhrstraße. In Höhe der Hausnummer 6 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte auf den Fußgängerweg und wurde dabei schwer verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

mehr