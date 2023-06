POL-BO: Rollstuhlfahrer (88) bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Lkw

Bochum (ots) - Sicher unterwegs mit dem Rollator: Auch in dieser Woche findet wieder ein Rollator-Aktionstag der Ordnungspartner Verkehr statt. Termin ist am Mittwoch, 28. Juni, von 9.30 bis 12.30 Uhr auf dem Kirchviertelplatz in Bochum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Inhalte des Aktionstags: - Praxistraining am ...

mehr