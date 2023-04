Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230410.1 Kreis Steinburg/ Kreis Dithmarschen: Polizei verzeichnet ruhiges Osterfest

Kreis Steinburg und Dithmarschen (ots)

In der Zeit von Karfreitag um 0 Uhr bis Ostermontag um 5.30h verzeichnete die Einsatzleitstelle der Polizei in den Bereichen der PD Itzehoe und Segeberg insgesamt 1078 Einsätze, davon 317 Einsätze in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen. Polizeibeamte bewältigten Einsatzlagen wegen Osterfeuern, Kommunalwahlkampf, Friedensmärschen und -demos sowie alltägliche Vorkommnisse. Am Samstag um 21.27 Uhr geriet in Wulfsmoor ein Osterfeuer außer Kontrolle. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es kam nicht zu Gebäude- oder Personenschäden. In der Gesamtschau verliefen die Osterfeiertage bislang friedlich.

