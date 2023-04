Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230406.3 Itzehoe: Polizei beendet Autofahrt nach Drogentest

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag um 1:35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23jährigen Autofahrer aus Wilster an der Tankstelle in der Lindenstraße. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf vorvergangenen Drogenkonsum. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Itzehoer Polizeiwache. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln.

