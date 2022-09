Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb mit Haftbefehl

Steinach (ots)

Ein 45-Jähriger wurde Montagvormittag beim Diebstahl in einem Supermarkt in der Straße Am Ockerwerk in Steinach erwischt. Da er sich nicht ausweisen konnte, informierten die Angestellten die Polizei. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten brachten ihn am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt.

