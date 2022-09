LPI-SLF: Unter Alkoholeinwirkung Unfall gebaut

Wurzbach (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag einen Zigarettenautomaten im Nebengebäude der Kegelbahn in der Straße "Oßlaberg" in Wurzbach auf und entwendeten daraus mehrere Zigarettenpackungen sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

