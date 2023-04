Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230406.1 Kremperheide: Auffahrunfall in der Dorfstraße mit drei beteiligten Fahrzeugen

Kremperheide (ots)

Am Mittwoch um 13:55 Uhr fuhr ein 42jähriger Kremperheider in der Dorftsraße Richtung Itzehoe. Hinter ihm fuhren zwei weitere Fahrzeuge, eine 52jährige Itzehoerin, gefolgt von einer 75jährigen Kremperheiderin. Der Autofahrer beabsichtigte, nach links in eine Anliegerstraße abzubiegen und verringerte die Geschwindigkeit. Dies bemerkte die Dame im hintersten Fahrzeug zu spät, sie fuhr auf und schob alle drei Fahrzeuge zusammen. Beim Aufprall verletzte sie sich leicht, die beiden anderen Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Der Verkehr musste an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell