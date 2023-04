Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230404.4 Itzehoe: Brand in der Sporthalle Klosterhofschule

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 12:17 Uhr meldete der Hausmeister eine Rauchentwicklung aus der Sporthalle der Klosterhofschule in der Straße Hinter dem Klosterhof. Einsatzkräfte lokalisierten ein Feuer im WC-Bereich des Gebäudes. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Sporthalle. Die Feuerwehr löschte den Brand, es entstand wegen Verrußung und Brandflecken ein Schaden am Gebäude. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort. Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an.

