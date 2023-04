Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230406.2 Sankt Michaelisdonn: Trunkenheitsfahrt endet am Straßenrand

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Mittwoch um 10:58 Uhr fuhr ein 64jähriger Autofahrer aus Eddelak auf der L140 aus Sankt Michaelisdonn kommend in Richtung Burg. Beim Versuch, in den Feldrain nach rechts abzubiegen kam dieser von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei blieb er unverletzt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken unterwegs war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Polizeibeamte stellten den Führerschein des Unfallfahrers sicher, es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Das beschädigte Verkehrszeichen konnte zwischenzeitlich wieder aufgestellt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

