POL-F: 230202 - 0145 Frankfurt-Bornheim: Festnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Am gestrigen Dienstag (31. Januar 2023) kam es an einer Straßenbahnhaltestelle im Ostend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Der 40-jährige Passant betrat gegen 17:30 Uhr die Fahrbahn an der Straßenbahnhaltestelle Osthafenplatz, um in eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt ...

