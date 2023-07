Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: gefährliche Körperverletzung

Frankenthal (ots)

Am frühen Morgen des 16.07.2023, gegen 04:00 Uhr, kam es in einer Bar in der Mühlstraße in Frankenthal zwischen mehreren Personen zum Streit. Dabei wurde ein 20-jähriger Geschädigter aus Ludwigshafen von einem anfangs unbekannten Täter zu Boden geschlagen. Anschließend wurde der 20-Jährige von mehreren Personen sowohl geschlagen, als auch getreten. Bei dem Versuch dem Geschädigten zu helfen wurde eine 20-jährige Frau aus Ludwigshafen ebenfalls verletzt. Die beiden Geschädigten konnten sich zunächst aus der Bar entfernen. Wenig später kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen den Geschädigten und den Tätern, wobei der 20-Jährige abermals verletzt wurde. Er erlitt mehrere Platzwunden am Kopf und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. 2 der unbekannten Täter konnten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in der näheren Umgebung angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen 19-Jährigen aus Frankenthal, sowie einen 34-Jährigen aus Ludwigshafen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

