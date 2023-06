Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in Nagelstudio

Iserlohn (ots)

Am Dienstagabend ist in einem Nagelstudio an der Wermingser Straße ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 21.50 Uhr über den Brand informiert. Die Bewohner verließen ihre Wohnungen durch das verrauchte Treppenhaus. Fünf Bewohner, darunter ein fünfjähriges Kind, mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort zunächst stationär aufgenommen werden. Weitere Personen, darunter Einsatzkräfte, wurden vor Ort untersucht. In dem Gebäude Wermingser Str. 35 sind acht Personen gemeldet.

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer. Die Stadtwerke stellten Strom und Gas ab. Probleme bereiteten die zahlreichen Zuschauer mitten in der Innenstadt, die von der Polizei mit Nachdruck hinter die Absperrungen gebeten werden mussten. Die Polizei appelliert vor diesem Hintergrund, Löscharbeiten nicht zu behindern. Eine "Rettungsgasse" im erweiterten Sinn, also der freie Zugang von Einsatzkräften zu einer Einsatzstelle, macht nicht nur auf der Autobahn, sondern auch in einer Fußgängerzone Sinn. Wer Rettungskräfte behindert, macht sich strafbar.

Die Lösch- und Sicherungsarbeiten liefen bis gegen 4 Uhr am heutigen Morgen.

Der Brand entstand in einem der hinteren Zimmer des Nagelstudios. Brandermittler der Polizei untersuchten die Brandstelle am Mittwochmorgen. Demnach deutet vieles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei keine Angaben machen. Das Erdgeschoss wurde durch Feuer und Ruß erheblich beschädigt. Auch im ersten Obergeschoss sind die Rußschäden erheblich. Die Wohnungen ab dem 2. OG bleiben bewohnbar. Der Brandort wurde von der Polizei in der Nacht zunächst beschlagnahmt und versiegelt, heute Morgen jedoch wieder freigegeben. (cris)

