Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollaktion in Lüdenscheider Innenstadt/Versuchter und vollendeter Wohnungseinbruch

Lüdenscheid (ots)

Die Lüdenscheider Polizei kontrollierte mit einem größeren Kräfteaufgebot am Dienstag abermals in der Lüdenscheider Innenstadt. Zielsetzung der Kontrollreihe, die bereits seit einigen Monaten läuft, ist es, den Druck auf delinquente Personengruppen im Innenstadtbereich zu erhöhen. Im Rahmen der Kontrollaktion wurden 50 Platzverweise ausgesprochen (Bereich Rosengarten, Innenstadt, Kulturhaus, Sauerfeld, Freiherr-vom-Stein-Str.). Die Beamten stellten zudem insgesamt fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Darunter zwei Mal wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Ein 20-Jähriger mutmaßlicher Dealer wurde vorläufig festgenommen, da er über keinen festen Wohnsitz verfügte. Zudem konnte ein Haftbefehl vollstreckt werden. Die Kontrollen werden auch zukünftig in ähnlichem Umfang fortgesetzt werden. (schl)

Am Dienstag brachen Unbekannte, zwischen 17:00 und 18:15 Uhr, in eine Wohnung in der Düppelstraße ein, indem sie die Tür gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. (schl)

An der Othlinghauser Straße brachen unbekannte Täter ebenfalls am Dienstag, zwischen 15:45 und 16:45, Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Wie sich die Täter Zutritt verschafften, ist derzeit nicht bekannt. Die Einbrecher erbeuteten zwei Armbanduhren. In beiden Einbruchsfällen nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 Zeugenhinweise entgegen. (schl)

