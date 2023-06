Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl an Bushaltestelle

Hemer (ots)

Eine 83-jährige Seniorin beabsichtigte am Dienstag, gegen 16:38 Uhr, an der Bushaltestelle Auf dem Hammer in die Linie 1 einzusteigen. Zuvor stellte sich ein ca. 1.70m großer und ca. 25 Jahre alter Mann dicht neben sie. Zudem spürte die G-schädigte eine Berührung an ihrer Handtasche, in welcher sich ihr Portemonnaie befand. Als sie die Handtasche unmittelbar danach kontrollierte, war die Geldbörse nicht mehr da. Der junge Mann, der kurze dunkle Haare hatte und dunkel gekleidet war, hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

