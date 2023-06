Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht nach Fahrer eines Verunfallten Motorrades

Goldberg (ots)

Ein Autofahrer rief am 28.06.2023 gegen 01:00 Uhr bei der Polizei an und meldete, dass auf der B192 zwischen Dobbertin und Goldberg, Höhe Abzweig Lüschow, ein Motorrad im Graben liegt. Es schaut nach einem Unfall aus, aber vor Ort befinden sich keine Personen.

Der Spurenlage am Unfallort nach könnte der Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen sein und kollidierte mit einer Schutzplanke, an welcher es noch liegt.

Im unmittelbaren Nahbereich wurden persönliche Gegenstände aufgefunden, die jedoch nicht auf den Fahrer schließen lassen. Für die Suche nach der unbekannten Person wurde ein Fährtenhund sowie eine Drohne vom Landkreis Ludwigslust-Parchim in den Einsatz gebracht. Die Feuerwehr Goldberg unterstützte bei der Ausleuchtung der Unfallstelle. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Fahrer bei dem Unfall verletzte, wurde Rücksprache mit der Rettungsleitstelle gehalten. Diese hatten in den vergangenen Stunden keinen Einsatz im Bereich.

Das Kraftrad der Marke Honda PC25/DBR600F wurde zur Kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der Sachschaden beträgt 1.300 Euro.

Bislang führten alle polizeilichen Maßnahmen nicht zum Antreffen des Fahrers.

Die Polizei bittet den Fahrer oder Personen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Plau am See, Telefon 038735-8370 zu melden.

