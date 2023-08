Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

In Bäckerei eingebrochen

Eine Geldkassette und rund fünf Dutzend Zigarettenschachteln haben Unbekannte erbeutet, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckerei in der Laucherthaler Straße eingebrochen sind. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster auf und richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Der Wert des Diebesguts beläuft sich ebenfalls auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Parkrempler - Fahrerin ohne Führerschein unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss eine 55-Jährige rechnen, die am Donnerstagvormittag beim Ausparken gegen einen anderen Pkw gestoßen ist. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen nahmen den vermeintlichen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in der Hohenzollernstraße auf, konnten dabei jedoch keinen Sachschaden an den beteiligten Wagen feststellen. Stattdessen wurden sie auf die 55-Jährige aufmerksam, die keinen gültigen Führerschein aushändigen konnte. Ihr wurde die Weiterfahrt mit ihrem unbeschädigten Wagen untersagt.

Pfullendorf

Verkehrsteilnehmer weicht Hund aus und fährt gegen Betonmauer

Weil er eigenen Angaben zufolge einem Hund ausweichen musste, ist ein 19 Jahre alter Fiat-Fahrer am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr in der Straße "Mühlsteigle" von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Betonmauer kollidiert. Während der junge Mann glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem Transporter rund 3.000 Euro Sachschaden. Der unbekannte Hund rannte den Schilderungen zufolge nach dem Überqueren der Straße unverletzt davon.

Pfullendorf

Landwirtschaftliches Anwesen gerät in Brand

Zum Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens sind am frühen Freitagmorgen gegen 1.15 Uhr rund 100 Wehrleute der Feuerwehren Pfullendorf, Mengen, Wald, Herdwangen-Schönach, Ostrach und Bad Saulgau in den Weiler Litzelbach ausgerückt. Aus noch unklarer Ursache geriet der Scheunentrakt des Gebäudes sowie der Großteil des Dachstuhls in Vollbrand. Trotz des zügigen Eingreifens der Feuerwehr brannte das Anwesen, bis auf den bewohnten Teil, vollständig aus. Die älteren Bewohner des Gebäudes blieben unverletzt und kamen bei nahen Angehörigen unter. Die Löscharbeiten sind nach wie vor im Gange, währenddessen bleibt die Kreisstraße zwischen Otterswang und Reischach gesperrt. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf rund 700.000 Euro beziffert. Wenige Stunden vor dem Brandausbruch schlug im Bereich des Anwesens offensichtlich ein Blitz ein. Ob dieser das Feuer möglicherweise verursacht hat, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Landkreis Sigmaringen

Unwetter

Zahlreiche Einsätze hatten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend aufgrund des vorherrschenden Unwetters zu verzeichnen. Neben mehreren umgestürzten Bäumen, die teils Pkw beschädigten, musste unter anderem ein Zeltlager in Gutenstein durch die Feuerwehr geräumt sowie ein Festival in Herdwangen-Schönach unterbrochen werden. Während die Teilnehmer des Zeltlagers im örtlichen Gemeindehaus unterkamen, konnten die Besucher des Festivals nach der Unterbrechung zurück auf das Gelände kehren. Im Bereich Dietfurth wurde durch den starken Wind ein Haus teilweise abgedeckt, im Bereich Inzigkofen kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Über verletzte Personen liegen hier keine Erkenntnisse vor.

