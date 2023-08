Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf nasser Straße gestürzt

Kaiserslautern (ots)

Auf nasser Fahrbahn ist ein Mofa-Fahrer am Dienstagnachmittag in der Pirmasenser Straße gestürzt und gegen ein Auto geprallt. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es kurz vor 17 Uhr zu dem Unfall, als der Mofa-Fahrer die Kreuzung in Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße passieren und weiter geradeaus in die Pirmasenser Straße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich blockierte aus noch unbekannten Gründen das Vorderrad des Mofas - dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle und fiel zu Boden. Auf der nassen Fahrbahn rutschte er weiter und stieß gegen einen auf der Kreuzung stehenden VW Tiguan, der nach links abbiegen wollte.

Der 61-jährige Mofa-Fahrer zog sich diverse Schürfwunden an Gesicht, Körper und Beinen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Am Mofa sowie am VW Tiguan entstanden Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

